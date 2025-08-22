انطلاق القافلة الدعوية لأئمة مديرية أوقاف الإسكندرية

انطلقت اليوم فعاليات القافلة الدعوية لمديرية أوقاف الإسكندرية من مسجد سلطان بكرموز، بمشاركة نخبة من الأئمة والخطباء.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم، وتكثيف الدور الدعوي بالمساجد والمناطق المختلفة وبرعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.



حضر انطلاق القافلة كل من؛ الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة والشيخ أحمد شندي مدير إدارة غرب.



وأكد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح في تصريح له أن هذه القوافل تأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف في تفعيل الحضور الميداني للأئمة، وربط الناس بالمساجد، وإيصال الخطاب الدعوي الوسطي المعتدل إلى مختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في إطلاق مثل هذه القوافل بجميع الإدارات.



وأجرى الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح جولة ميدانية موسعة على عدد من مساجد إدارة غرب، استمرت حتى قبيل صلاة الجمعة، للتأكد من انضباط العمل بالمساجد وجاهزيتها لاستقبال المصلين.



واختتم بدعوة المصلين ورواد المساجد إلى الحرص على حضور هذه اللقاءات الدعوية، لما تحمله من معاني الإيمان والتزكية والتوعية، بما يسهم في بناء الإنسان وتنمية وعيه الديني والوطني.



