صحيفة إسرائيلية: سموتريتش محاط بمتطرفين يؤثرون على قرارات الحكومة

وزير المالية الإسرائيلي،
 كشف تحقيق لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش محاط بمستوطنين متطرفين يؤثرون بشكل كبير على تحركاته وقرارات الحكومة.

وجاء في تحقيق الصحيفة، أن مرافقي  سموتريتش يسيطرون على وزارة المالية، ويؤثرون في دائرة صنع القرار بإسرائيل.

سموتريتش: سأستقيل حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس

وأكد التحقيق أن مرافقي سموتريتش يجتمعون لمناقشة الإستراتيجية المتبعة قبل كل منعطف مهم في الحرب وهم  مجموعة من 9 أشخاص ينتمون لليمين المتطرف ويجتمعون معه مرة شهريا.

وفي السياق ذاته كشف استطلاع لصحيفة معاريف، أن المعارضة الإسرائيلية ستحصد الأغلبية بواقع 61 مقعدا مقابل 48 للائتلاف الحاكم في حال إجراء انتخابات في إسرائيل. 

