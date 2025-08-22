نفذوا 11 عملية، سقوط عصابة خطف الهواتف المحمولة بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وتنفيذ 11 عملية فى منطقة المرج.



سرقة الهواتف المحمولة بالمرج

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بضبط (شخصين "لـ أحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية (عاطلان "لهما معلومات جنائية") "تم ضبطهما".



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.