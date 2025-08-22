نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر الشريف.

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٨صفر ١٤٤٧ هـ بعنوان "إِنَّ مِن الشَّجرِ شجَرةً لا يسقُطُ ورقُهَا".



وزارة الأوقاف: هدف الخطبة هو التوعية بطرق وأسباب تنمية الفكر عامَّة والفكر النقديّ خاصَّة

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بطرق وأسباب تنمية الفكر عامَّة والفكر النقدي خاصَّة.



وللاطلاع على نص الخطبة، على هذا الرابط

الأوقاف تنظم فعالية جديدة من برنامج "إجازة سعيدة" بمسجد أحباب المصطفى بالشروق

وفي سياق متصل نظمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعالية جديدة ضمن برنامج "إجازة سعيدة" بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بهدف تعزيز القيم الوطنية والدينية لدى الأطفال وتنمية وعيهم بطريقة تربوية هادفة.

