النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

أصدرت وزارة النقل بيانًا رسميًا جديدًا حول تطورات أزمتها مع جريدة “فيتو”.

وقالت وزارة النقل إنها تتابع ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة أول أمس الأربعاء الموافق 20 /8 /2025 بشأن ما ورد بجريدة فيتو بعددها رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19 /8 /2025 تحت عنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"، وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من نفس العدد تحت عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

وقالت وزارة النقل إنها تؤكد على الحقائق التالية:

1. تم إصدار البيان الصحفي (رقم 1) في هذا الشأن للرد على ما جاء بالملف الصحفي المنشور بجريدة فيتو من معلومات وأخبار غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، حيث قامت الوزارة في بيانها بتفنيد كل الادعاءات التي تم نشرها بالجريدة وتأكيد عدم صحتها أمام الرأي العام في إطار دورها المجتمعي والإعلامي لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام.

2. لم يذكر في بيان وزارة النقل أن الوزارة تهدف إلى حبس الصحفيين بل ذكر بأنه تم تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفحص الشكوى المقدمة ضد جريدة فيتو باعتباره الجهة المعنية بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، والذي يقوم ضمن مهامه الأساسية تلقي وفحص الشكاوى من ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام واتخاذ ما يراه مناسبا وفقا للبحث والدراسة التي ستقوم بها لجنة الشكاوى بالمجلس، ووفقا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

وتؤكد الوزارة أنه من هذا المنطلق إذا ثبت صحة ما نشرته الصحيفة سيتم محاسبة القطاع المختص بالوزارة من الجهات الأعلى، وإذا ثبت عدم صحة المعلومات التي نشرتها جريدة فيتو تتم المحاسبة وفقا لما تقضي به اللوائح المنظمة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره الجهة المنوط بهذا الأمر.

3. بخصوص ما تناولته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن "من حق جريدة "فيتو" بل ومن واجبات الصحفيين نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية"، ففتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق.

تؤكد وزارة النقل أن الوزارة تحترم وتقدر حرية تداول الأخبار الصحيحة والنقد البناء وليس الأخبار المغلوطة التي تلقى الاتهامات والشائعات حول وزارة النقل، والتي تستغلها المواقع المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، كما أن محرري الملف الصحفي ومنهم محرر الجريدة المختص بأخبار وزارة النقل لم يقوموا بالتواصل مع المختصين بوزارة النقل بشأن التأكد من المعلومات الواردة في الملف قبل نشرها، وهو ما تتيحه وزارة النقل للخاصة والعامة في إطار من الشفافية والنزاهة.

4. بشأن ما ورد في البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة أول أمس الأربعاء بخصوص قيامها بتقديم شكوى للنائب العام، فإن الوزارة -في إطار أحكام القانون- قامت بتقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوصفه الجهة المنوطة بهذا الشأن، ولم تستكمل إجراءات الشكوى المقدمة للنائب العام لأن الوزارة تهدف إلى التصدى لكافة المعلومات المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة المنشورة في الملف الصحفي بجريدة فيتو، ولا تهدف إلى تقييد حرية الصحفيين خاصة وأن الوزارة أكدت مرارًا ُوتكرارًا أنها تقدر وتحترم دور الصحافة وحرية تداول المعلومات بعيدا عن نشر الأخبار والمعلومات المشوشة والمغلوطة والتي تستغل من قبل عدد من منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المغرضة.

تعقيب فيتو على البيان

ومن جانبها، تؤكد "فيتو" التزامها المهني والقانوني والأخلاقي منذ صدورها وحتى تاريخه، وقد فاجأها بيان الوزارة السابق، كما تؤكد أن الحوار بين الصحافة والحكومة كان ينبغي أن يكون حاضرًا في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص الإعلام، وكذلك تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو ما لم تفعله وزارة النقل.

وتلتزم "فيتو" بنشر بيان الوزارة باعتباره حقًا قانونيًا والتزامًا مهنيًا متوارثًا عبر أجيال صحفية وضعت الخطوط الفاصلة بين الحقوق والواجبات.

والتزامًا بواجبنا الوطني، ومنذ صدورنا في يناير 2012، نقوم بدورنا الوطني والتوعوي والإخباري وفق أبجديات مهنية متعارف عليها، وقد كنا في طليعة الكتيبة الوطنية التي تصدت بقوة لجماعة الإخوان الإرهابية، ولم ترهبنا تهديدات الجماعة خلال حكمها لمصر وتقدمها ببلاغات ضد "فيتو" حتى سقوط الجماعة، كما قمنا طوال هذه المسافة الزمنية، بدورنا في كافة مناحي الحياة، بما فيها وزارة النقل التي تحظى بمساحة تليق بدورها الخدمي والاقتصادي، ولم نطلب نظير ذلك جزاءً ولا شكورًا.

ويؤكد مجلس التحرير أن "فيتو" لن تتوقف عن أداء رسالتها ودورها الوطني والمهني والتعاطي مع كل ما يهم المواطن.

