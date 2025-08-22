أبرزها السكة الحديد والترسانة، انطلاق دوري المحترفين اليوم بـ 3 مباريات

دوري المحترفين، ينطلق اليوم الجمعة دوري المحترفين في موسمه الجديد بثلاث مواجهات، حيث يستضيف مالية كفر الزيات نادي بروكسي، ويواجه فريق السكة الحديد نظيره الترسانة، ويشهد ملعب السلام مواجهة الإنتاج الحربي أمام راية.

يلتقي مالية كفر الزيات مع بروكسي في تمام الرابعة والنصف عصرا باستاد مالية كفر الزيات، والسكة الحديد مع الترسانة في السادسة والنصف مساء باستاد السويس الجديد، والإنتاج الحربي ضد راية في الثامنة والنصف مساء باستاد السلام.

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

ويصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.



- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشىء المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت) وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء حكام مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب لهذه المواجهات على النحو التالي:

- مالية كفر الزيات × بروكسي (4.30 – ملعب مالية كفر الزيات): وليد ناجي (حكمًا للساحة) ’ شريف عبد الحكيم ووليد ممدوح (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا) ورضا الحداد (مراقبًا).

- السكة الحديد × الترسانة (6.30 – ملعب السويس الجديد): هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ خالد حسام طه وعلاء عبد الباسط (مساعدين) ’ محمد أيمن (حكمًا رابعًا) وخليل حامد (مراقبًا).

- الإنتاج الحربي × راية (8.30 – ملعب السلام): محمد ممدوح (حكمًا للساحة) ’ حامد الشحات ومحمد صلاح علي (مساعدين) ’ محمود حسن (حكمًا رابعًا) ووائل مصطفي (مراقبًا).

مباريات السبت (23 أغسطس 2025)

- الداخلية × ديروط (4.30 – ملعب اتحاد الشرطة): عبد الرحمن صالح (حكمًا للساحة) ’ وائل كامل ومحمد العيوطي (مساعدين) ’ محمد الجرايحي (حكمًا رابعًا) وطارق البرعي (مراقبًا).

- القناة × المصرية للاتصالات (4.30 – ملعب القناة القديم): محمد طه (حكمًا للساحة) ’ كيرلس نزيه ومحمد القراقصي (مساعدين) ’ احمد جمال شاهين (حكمًا رابعًا) ومحمد عبد الهادي (مراقبًا).

- أبو قير للأسمدة × المنصورة (4.30 – ملعب نادي أبوقير): مصطفى مدحت (حكمًا للساحة) ’ محمد عبد الغني وأحمد عبد السميع (مساعدين) ’ محمد حليم (حكمًا رابعًا) وسيد علي (مراقبًا).

- أسوان × بلدية المحلة (4.30 – ملعب أسوان): أحمد عبد السميع (حكمًا للساحة) ’ محمود أحمد حسين ومحمد صلاح مهران (مساعدين) ’ هيثم الشريف (حكمًا رابعًا) وأسامة العارف (مراقبًا).

- طنطا × بترول أسيوط (6.30 – ملعب طنطا): أحمد العباسي (حكمًا للساحة) ’ هشام ربيع وأحمد فرج (مساعدين) ’ جبل السيد (حكمًا رابعًا) ومصطفى الكومي (مراقبًا).

- مسار × لافيينا (8.30 – رايت تو دريم): محمد عبد العليم (حكمًا للساحة) ’ هشام صبري وأحمد طارق موسى(مساعدين) ’ إسلام أبو شنب (حكمًا رابعًا) ومحمد عبد الكافي (مراقبًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.