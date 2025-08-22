الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأونروا: نحو 90% من القطاع أصبحت مناطق عسكرية إسرائيلية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن عددا كبيرا من الأطفال هجروا مرارا وتكرارا في أنحاء غزة منذ بدء الحرب.

وأضافت الأونروا، أن الأطفال بغزة يحاصرون في مساحات تتقلص باستمرار، حيث إن نحو 90% من القطاع مناطق عسكرية إسرائيلية.

txt

الأونروا: 90% من سكان غزة نازحون وحالة الملاجئ متدهورة

وأكدت وكالة الأونروا، أن  نحو 90% من سكان غزة نازحون وحالة الملاجئ متدهورة وأي نزوح إضافي سيفاقم الوضع الكارثي.

سوء التغذية في غزة تجاوز مستويات الطوارئ

وقال برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق: إن سوء التغذية في قطاع غزة يتزايد ويعتبر "القاتل الصامت".

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "سوء التغذية في غزة تجاوز مستويات الطوارئ ونحتاج إلى وصول آمن لتقديم المساعدات.. العائلات في القطاع لا تواجه الجوع فقط بل الموت جوعًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أونروا غزة برنامج الأغذية العالمي

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا التجويع في غزة إلى 113 طفلًا

3 شهداء فلسطينيين بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال منزلا غربي غزة

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

تزامنا مع تهديدات بالترحيل، إدارة ترامب تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

بعد اعتقاله، شقيق لاهور شيخ جنكي يهدد بـ"تدمير السليمانية"

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

نجاح جراحة نادرة بمعهد ناصر لاستئصال ورم يزن أكثر من 40 كيلوجرام

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads