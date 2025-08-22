الأونروا: نحو 90% من القطاع أصبحت مناطق عسكرية إسرائيلية

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن عددا كبيرا من الأطفال هجروا مرارا وتكرارا في أنحاء غزة منذ بدء الحرب.

وأضافت الأونروا، أن الأطفال بغزة يحاصرون في مساحات تتقلص باستمرار، حيث إن نحو 90% من القطاع مناطق عسكرية إسرائيلية.

وأكدت وكالة الأونروا، أن نحو 90% من سكان غزة نازحون وحالة الملاجئ متدهورة وأي نزوح إضافي سيفاقم الوضع الكارثي.

سوء التغذية في غزة تجاوز مستويات الطوارئ

وقال برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق: إن سوء التغذية في قطاع غزة يتزايد ويعتبر "القاتل الصامت".

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "سوء التغذية في غزة تجاوز مستويات الطوارئ ونحتاج إلى وصول آمن لتقديم المساعدات.. العائلات في القطاع لا تواجه الجوع فقط بل الموت جوعًا".

