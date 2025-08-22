الجمعة 22 أغسطس 2025
مش بالأغاني بس، موقف وطني من علي الحجار خلال حفله بمهرجان القلعة

حفل على الحجار، فيتو

شهد ختام حفل علي الحجار الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ33، تقديم المطرب ميدلي من الأغاني الوطنية وسط تفاعل حضور بالعلم المصري. 

 

حفل علي الحجار بمهرجان القلعة 

في هذا السياق، أكد مصدر لفيتو: “أن علي الحجار هو الذي قرر أن يشتري عددًا من الأعلام المصرية من حسابه الشخصي، لكي يتفاعل الجمهور بشكل أكبر مع الأغاني الوطنية”.

وتألق النجم علي الحجار، خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ33.

وتألق “الحجار” خلال الحفل بـ20 أغنية وسط تفاعل كبير من الجمهور، منهم أغنية بوابة الحلواني، المال والبنون” وسط تفاعل كبير من الحضور.

 ثم انتقل إلى تقديم مجموعة من الأغاني التي عُرفت من خلال تترات المسلسلات والأعمال الدرامية، ومن أبرزها: “زي الهوا”، و”تجيش نعيش”، و”ذئاب الجبل”، بالإضافة إلى “في قلب الليل” و”من غير ما تتكلمي”، كما قدّم أيضًا أغاني “علي قد ماحبينا” و”في هويد الليل”، مما خلق أجواءً من البهجة والحماس بين الجمهور.

هد الحفل، رفع العلم المصري، من قبل الجمهور خلال غناء علي بوابة الحلواني وتألق بعدها بأغنية أبو الريش.

واعتذر الفنان علي الحجار للجمهور عن تأخر صعوده على المسرح بحفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء. 

وقال علي الحجار ممازحًا جمهوره: المفروض كان عندنا 20 أغنية بس هنغني 10 بس علشان تلحقوا تروحوا.

