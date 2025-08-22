الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدا، قطع الكهرباء عن 4 مناطق في نجع حمادي بقنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إجراء أعمال الصيانة السنوية على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادي مما يترتب على فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وقالت الوحدة المحلية إنه سوف يتم فصل التيار الكهربي غدًا السبت 2025/8/23 من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وأشارت إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها، هي “ الترعة الضمرانية، التقسيم المخالف، خلف الإستاد الرياضي، العمارات السكنية”.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة على تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الصيانة اكشاك الكهرباء الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي نجع حمادي

مواد متعلقة

مصرع عامل إثر سقوط عمود إنارة أثناء نقله في قنا

القبض على المتهم بقتل عمه في قنا

إزالة 333 حالة تعد في مدن ومراكز قنا خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ27

السبت، فصل الكهرباء عن 4 مناطق في قنا

الأكثر قراءة

شهادة وفاة على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري، أبرزها غزل المحلة ضد الأهلي

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم لمدة 6 ساعات

أسعار المانجو اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، ارتفاع 6 أصناف منها الزبدية والسكري

اشتباكات وقصف بالأسلحة الثقيلة حول مقر إقامة زعيم "جبهة الشعب" الكردي بالعراق (فيديو)

قبل انطلاق التنسيق، قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات 2025

بايرن ميونخ يواجه لايبزيج اليوم في افتتاح الدوري الألماني 2025-2026

وداعا للعقاقير، اكتشاف صيني مذهل لإنقاص الوزن بـ"الشاي وفيتامين هـ"

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads