غدا، قطع الكهرباء عن 4 مناطق في نجع حمادي بقنا

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إجراء أعمال الصيانة السنوية على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادي مما يترتب على فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وقالت الوحدة المحلية إنه سوف يتم فصل التيار الكهربي غدًا السبت 2025/8/23 من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وأشارت إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها، هي “ الترعة الضمرانية، التقسيم المخالف، خلف الإستاد الرياضي، العمارات السكنية”.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة على تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

