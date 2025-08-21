الجمعة 22 أغسطس 2025
أخبار مصر

هل نظام البكالوريا مجاني؟ الحكومة توضح بديل شبح الثانوية العامة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة مجاني اختياري متعدد الفرص يقضي على شبح الثانوية العامة، ويبعث برسالة إلى الطالب وولي أمره وأسرته مفادها أن الأهم عند الدولة أن يحقق الطالب طموحه ورغبته في الالتحاق بالكلية التي يتمناها.

 

نظام الثانوية العامة التقليدي وتطور المناهج وطرق التعليم

وأضاف فوزي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "نظام الثانوية العامة التقليدي كان بنظام الامتحان ذو المرة الواحدة، لكن العالم تطور والمناهج وطرق التعليم تبدلت كثيرا، ولم يكن أن تقف مصر دون تطوير ومواكبة لهذه الأساليب".

وتابع: "التعليم الخاص في مصر لا يعتمد على الفرصة الواحدة، وكذلك التعليم الدولي بتنويعاته، ومعظم دول العالم أصبحت تعطي الطالب أكثر من فرصة".

 

9 مسارات جديدة في التعليم وفقا لنظام البكالوريا؟

وأوضح، أن نظام البكالوريا لم يجرِ تغييرات بل أضاف مسارًا جديدًا، أي أن الالتحاق به اختياري، ومن لا يرغب في ذلك، يمكنه الاستمرار في نظام الثانوية العامة، مشددًا، على أن أفضل ما في نظام البكالوريا أنه لم يجبر الطلاب على الانضمام إليه، مشيرًا، إلى أنه يتوقع أن يتجه معظم الناس إلى نظام البكالوريا.

نظام البكالوريا البكالوريا الثانوية العامة الحكومة المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية

