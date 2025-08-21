الزمالك يخطف فوزا ثمينا أمام مودرن سبورت بثنائية ألفينا وشيكو بانزا (صور)

إنتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

تقدم الزمالك عن طريق خوان ألفينا في الدقيقة 12، ثم عزز شيكو بانزا تقدم الأبيض بهدف ثاني في الدقيقة 48، قبل أن يضيف محمود الونش هدف تضييق الفارق لصالح مودرن سبورت بالخطأ في مرماه

ملخص الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى محاولات وهجوم مبكر من الزمالك لاختراق دفاعات مودرن سبورت.

وتشهد الدقيقة 12 بالفعل أول أهداف الزمالك عن طريق البرازيلي خوان ألفينا، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد إلى ألفينا الذي راوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وانتفض فريق مودرن بعد الهدف وتخلى عن حذره الدفاعي، وبدأ يبادل الزمالك الهجمات بحثا عن هدف التعادل، وفي الدقيقة 21 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت من ركلة حرة على رأس محمود رزق الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ملخص الشوط الثاني

ينطلق الشوط الثاني بهجوم من الزمالك يسفر عن هدف ثاني مبكر في الدقيقة 48 عن طريق الوافد الجديد شيكو بانزا، بعد تمريرة من خوان ألفينا إلى شيكو بانزا الذي سدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء ليتصدى لها محمد أبو جبل قبل أن تسقط من يده وتسكن الشباك.

وتشهد الدقيقة 59 إبطاقة صفراء ضد محمود الونش للخشونة

تشهد الدقيقة 58 هدف لصالح مودرن سبورت عن طريق محمود الونش بالخطأ في مرماه، الهدف جاء كرة عرضية من ركلة حرة لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي حاول محمود الونش تشتيت الكرة لكنها غالطت حارس المرمى وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 81 كرة عرضية أرضية لصالح الزمالك عن طريق عمر جابر ليسدد ناصر منسي كرة من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

إحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع

الزمالك ضد مودرن سبورت، فيتو

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.- محمود بنتايج - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر - محمد شحاتة - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - شيكو بانزا - عدي الدباغ - خوان ألفينا بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

ألفينا يسجل هدف التقدم للزمالك، فيتو

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني متساويا مع المصري المتصدر بفارق الأهداف

في المقابل، تجمد رصيد مودرن عند 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز

حكم مباراة الزمالك ومودرن

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم مصطفى الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك.

