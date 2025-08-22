الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

91.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 91.4  %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.9 %و العرب على 3.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 45.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 12.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7 % وسجل العرب 5.6 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.736,4 مليون جنيه.

بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 3.084,4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.483 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 35622 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 43678 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16008 نقاط، واستقر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" عند مستوى 3801 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 10668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14282 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت قد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

هبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 35731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 43793 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 16057 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3801 نقطة. 

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10693 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14323 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3587 نقطة.

 

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام  تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.516 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 36100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 44202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16222 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3853 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10808 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14489 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3632 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي نحو  4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.505 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35824 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 43923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 16099 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3850 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 14431 نقطة، بينما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة.

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 35972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 44106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 16163 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3838 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 14338 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3639 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ؤشرات البورصة المصرية EGX35 30 محدد الأوزان أس المال السوقي الشركات المتوسطة والصغيرة الشريعة الإسلامية المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجى اكس 30 جى إكس 100 متساوى الأوزان تعاملات نهاية الأسبوع جي إكس 30 محدد الأوزان

مواد متعلقة

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.. ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي.. وانخفاض أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الدواجن والسمن البلدي، البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم، MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الدولار عقب تصريحات رئيس الوزراء.. المالية تعتزم طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة.. حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية في مصر 20%

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تداولات نوفمبر 2024

56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

الأكثر قراءة

شهادة وفاة على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري، أبرزها غزل المحلة ضد الأهلي

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم لمدة 6 ساعات

أسعار المانجو اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، ارتفاع 6 أصناف منها الزبدية والسكري

اشتباكات وقصف بالأسلحة الثقيلة حول مقر إقامة زعيم "جبهة الشعب" الكردي بالعراق (فيديو)

قبل انطلاق التنسيق، قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات 2025

بايرن ميونخ يواجه لايبزيج اليوم في افتتاح الدوري الألماني 2025-2026

وداعا للعقاقير، اكتشاف صيني مذهل لإنقاص الوزن بـ"الشاي وفيتامين هـ"

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads