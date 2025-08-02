السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

اسعار الاسمنت اليوم
اسعار الاسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت، تواصل “فيتو” متابعة ورصد حركة أسعار مواد البناء بالأسواق، واستقرت أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025، وسط ترقب لحركة الأسعار الأيام القادمة.

سعر طن الأسمنت اليوم 

وصل سعر طن أسمنت الرمادي إلى 3529 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 3340 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 3460 جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت السويس بنحو 3450 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت السويدي حوالي 3650 جنيهًا.

ووصل سعر طن أسمنت النصر إلى 3850 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 3350 جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت المخصوص بنحو 4000 جنيهًا.

وتراوح سعر طن أسمنت المخلوط ما بين 2350 و2500 جنيه.

كما تراوح سعر طن أسمنت المقاوم مابين 3400 و3680 جنيهًا.

وسجل الأسمنت الأبيض حوالي 4150 جنيهًا.

تحديات صناعة الأسمنت 

وتواجه صناعة الأسمنت عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

صناعة الأسمنت في مصر

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من الصناعات الإستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة. 

ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6-8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسمنت صناعة الأسمنت اسعار الاسمنت اسعار مواد البناء سعر طن الاسمنت

مواد متعلقة

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

بعد ظهور أعمال توسعية بمطار سد النهضة، باحث يكشف حقيقة تحويل إثيوبيا لمجرى النيل

الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية من مسكنها بالقاهرة الجديدة

نادٍ قطري ينهي اتفاقه مع الأهلي لضم رضا سليم

زغلول صيام يكتب: هذا أفضل لاعب بتاريخ الكرة المصرية مع احترامي لصلاح والخطيب والعميد

"عاوز رخصة كلمنى"، ضبط بلوجر ادعت قدرتها على تسهيل استخراج رخص القيادة

التفاصيل الكاملة لمقتل أسرة على يد عامل في سيوة.. المتهم يعمل بالزراعة لدى المجني عليهم.. السرقة سبب الجريمة.. والأهالي: الضحايا تعاملوا مع القاتل كأبنهم

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

دارالإفتاء توضح حكم استنباط الأحكام الشرعية من ترجمة القرآن الكريم

من قصص القرآن الكريم، يعقوب عليه السلام، لماذا سُمي "إسرائيل"؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads