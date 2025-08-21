الخميس 21 أغسطس 2025
لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي عهد السعودية.فيتو
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار  نيوم بالمملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات بين الرئيس وسمو ولي العهد، والمقرر عقدها بمدينة نيوم، سوف تتناول سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، كما سيبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلًا عن أمن البحر الأحمر.
 

