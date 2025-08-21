وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بتدمير مدينة غزة

توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بتدمير مدينة غزة كما حدث في بيت حانون شمالي القطاع

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله أمام حاخامين من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون".

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد بتدمير مدينة غزة

ويأتي تهديد كاتس بعد موافقته على خطة احتلال مدينة غزة ضمن عملية تحمل اسم "عربات جدعون 2″، والتي تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين وشن هجمات جوية وبرية على المدينة، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى مقترح لوقف إطلاق النار وموافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.