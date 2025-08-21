الخميس 21 أغسطس 2025
خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بتدمير مدينة غزة

توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بتدمير مدينة غزة كما حدث في بيت حانون شمالي القطاع

 ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله أمام حاخامين من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون".

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد بتدمير مدينة غزة

ويأتي تهديد كاتس بعد موافقته على خطة احتلال مدينة غزة ضمن عملية تحمل اسم "عربات جدعون 2″، والتي تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين وشن هجمات جوية وبرية على المدينة، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى مقترح لوقف إطلاق النار وموافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه.

