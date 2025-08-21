رئيس شباب النواب: التصديق على تعديل قانون الرياضة خطوة لمرحلة جديدة من التطوير

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون الرياضة، يُعد خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة من التطوير الرياضي الحقيقي، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.

تصديق الرئيس السيسي على تعديل قانون الرياضة

وأشار إلى أن تعديل قانون الرياضة، جاء متوافقا مع الدستور والمواثيق الدولية، لاسيما فيما يتعلق بمحاور الاستثمار الرياضي والإصلاح المؤسسي للهيئات الرياضية.

أهمية تعديل قانون الرياضة في حل مشكلات الاستثمار

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جاءت لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وعلى رأسها معوقات الاستثمار، وغياب التواصل بين إدارات الأندية وشركاتها التابعة، ومحدودية الرقابة الحكومية على بعض الجوانب.

الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة بقطاع الرياضة

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق، لافتا إلى أنه آمن منذ اليوم الأول بأن الرياضة أمن قومي، ويحرص علي دعم أبطال مصر في كافة المحافل.

تطوير التشريعات الرياضية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي، وجه بأهمية تطوير التشريعات بما يطلق طاقات شبابنا ويصون حقوقهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.