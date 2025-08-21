الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس شباب النواب: التصديق على تعديل قانون الرياضة خطوة لمرحلة جديدة من التطوير

مناقشة تعديل قانون
مناقشة تعديل قانون الرياضة

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون الرياضة، يُعد خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة من التطوير الرياضي الحقيقي، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.

تصديق الرئيس السيسي على تعديل قانون الرياضة 

وأشار إلى أن تعديل قانون الرياضة، جاء متوافقا مع الدستور والمواثيق الدولية، لاسيما فيما يتعلق بمحاور الاستثمار الرياضي والإصلاح المؤسسي للهيئات الرياضية.

أهمية تعديل قانون الرياضة في حل مشكلات الاستثمار 

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جاءت لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وعلى رأسها معوقات الاستثمار، وغياب التواصل بين إدارات الأندية وشركاتها التابعة، ومحدودية الرقابة الحكومية على بعض الجوانب.

الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة بقطاع الرياضة

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق، لافتا إلى أنه آمن منذ اليوم الأول بأن الرياضة أمن قومي، ويحرص علي دعم أبطال مصر في كافة المحافل.

تطوير التشريعات الرياضية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي، وجه بأهمية تطوير التشريعات بما يطلق طاقات شبابنا ويصون حقوقهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرياضة قانون الرياضة تعديل قانون الرياضة الشباب الشباب والرياضة النواب

مواد متعلقة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

ضوابط الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية وفق القانون

التجنيس "شراء البطل ولا تربيته".. رئيس اللجنة الأولمبية: سرطان ينهش جسد الرياضة المصرية.. والمدير الفنى السابق لمنتخب رفع الأثقال: الفلوس كلمة السر

رئيس شباب النواب: تعديل قانون الرياضة يعالج تحديات الاستثمار ويحقق التمويل الذاتي للأندية

الأكثر قراءة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

حسام المندوه يكشف مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads