أحدثها أحمد مالك وتارا عماد، نجوم جمعتهم الصداقة والحميمية بعيدا عن أضواء الشهرة

في عالم الفن المليء بالتنافس والغيرة، تظل الصداقة الحقيقية واحدة من أثمن العلاقات التي يمكن أن تجمع بين الفنانين، وبعيدا عن الكاميرات، والصخب الإعلامي وأضواء الشهرة، برزت روابط إنسانية وصداقة قوية جمعت بين عدد من الفنانين بعضهم البعض، فيتو تستعرض أبرز هذه الصداقات:

تارا عماد وأحمد مالك

ظهرت الممثلة تارا عماد برفقة الفنان الشاب أحمد مالك في لقاء مع الإعلامي أنس بوخش، ليؤكدا معًا أنهما أكثر من زميلين في المهنة، بل إنهما صديقان مقربان، وبدا الانسجام بينهما واضحًا، بعيدًا عن أي تكلف.

وأوضح الثنائي طبيعة علاقتهما وتحدثا عنها بصراحة في برنامج ABtalks مع أنس بوخش، حيث أكدت تارا عماد أن العلاقة التي تجمعها بمالك لا تندرج تحت مسمى الحب التقليدي، بل هي علاقة إنسانية عميقة قائمة على الصدق والاحترام المتبادل.

وأوضحت أن أحمد مالك يتمتع بأخلاق ومهنية عالية، ويمتلك شغفًا حقيقيًا لعمله، مشيرة إلى أن هذه الصفات تجعلها تقدره، كما وصفت العلاقة بينهما بأنها “قائمة على التكامل لا التنافس"

ومن جانبه، صرح أحمد مالك بأن صداقته مع تارا تعود إلى سنوات طويلة منذ بداياتهما المهنية، مؤكدًا أن العلاقة كانت دائمًا أفلاطونية وخالية تمامًا من أي طابع رومانسي، وأضاف أن تارا تمثل له دعمًا وسندًا حقيقيًا، مشيدًا بشخصيتها وروحها المميزة، ومشيرًا إلى أنها تمتلك “روحا جميلة ونورًا داخليًا”وهو ما شعر به عندما عمل معها للمرة الأولى.

مي عز الدين وأحمد السعدني

وتُعد صداقة مي عز الدين وأحمد السعدني من أكثر قصص الصداقة شهرة في الوسط الفني، فمنذ سنوات طويلة جمعتهما علاقة صداقة حتى أنهما على تواصل يومي مع بعضهما البعض، ورغم الشائعات التي طاردتهما حول وجود علاقة عاطفية، إلا أن كليهما كان حريصًا على تأكيد أن ما يجمعهما هو صداقة نقية ومتينة.

منة شلبي وتامر حبيب

تربط السيناريست تامر حبيب والفنانة منة شلبي صداقة قوية تعد من أشهر الصداقات في الوسط الفني، ورغم ندرة اللقاءات المهنية بينهما، إلا أن علاقتهما الشخصية ظلت مستمرة ومتينة على مدار السنوات، ويحرص كل منهما على دعم الآخر علنًا، سواء في التصريحات الإعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دينا الشربيني وياسمين رئيس

وتُعد علاقة الصداقة بين الفنانتين دينا الشربيني وياسمين رئيس واحدة من أقدم وأقوى علاقات الصداقة النسائية في الوسط الفني، حيث تعود بدايتها إلى ما قبل دخولهما مجال التمثيل بسنوات، واستمرت حتى بعد أن أصبحتا من أبرز نجمات جيلهما.

وتؤكد دينا الشربيني دوما في تصريحاتها أنها تعتبر ياسمين رئيس أكثر من مجرد صديقة، بل هي في مقام شقيقتها، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما قائمة على الحب والدعم المتبادل، كما تؤكد ياسمين رئيس أن دينا الشربيني تمثل لها دعمًا نفسيًا كبيرًا، وتشاركها كل تفاصيل حياتها.

وتظهر قوة العلاقة بينهما في العديد من المناسبات، وتحرص النجمتان على مشاركة الجمهور بلقطات طريفة ومقاطع فيديو من حياتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتبادلان عبارات الدعم في اللقاءات الإعلامية، ما يجعل صداقتهما واحدة من أكثر الصداقات استمرارية وصدقًا في الوسط الفني.

ميرفت أمين ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز

وهناك نموذج للصداقة القوية لا يمكن أن ينسى، وهو نموذج صداقة النجمات ميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي، والتي تعد واحدة من أنقى وأطول وأقوى علاقات الصداقة في الوسط الفني.

ولقد امتدت صداقة الثلاثي لعقود من الزمن، وظلت قائمة على المحبة والصدق والدعم المتبادل، سواء في المواقف الصعبة أو اللحظات السعيدة، لتصبح نموذجًا يحتذى به في العلاقات الإنسانية داخل الوسط الفني.

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