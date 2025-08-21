الخميس 21 أغسطس 2025
السيسي يصل السعودية وولي عهد السعودية في مقدمة مستقبليه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مطار  نيوم بالمملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
 

