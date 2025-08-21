الخميس 21 أغسطس 2025
تحويلات دولارية بقيمة 70 ألف دولار، تفاصيل التحقيق مع البلوجر نورهان حفظي

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع البلوجر نورهان حفظي ، المتهمة بحيازة كمية من مخدر الآيس، ونشر مقاطع ومحتويات خادشة للحياء العام وتسيء للقيم الأسرية. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة عثر بحيازتها علي كمية من مخدر "الآيس" داخل الشقة، كما صادرت مستندات مالية أظهرت تلقي تحويلات دولارية بلغت قيمتها نحو 70 ألف دولار. 

كما تحفظت على 3 هواتف محمولة وفلاشة تحتوي على مقاطع فيديو خادشة للحياء، وتتضمن محتوى فاضحا، لحين عرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.

عرض البلوجر علي الطب الشرعي 

وأمرت  النيابة العامة بعرض البلوجر الشهيرة نورهان حفظي، والمتهمة بحيازة كمية من مخدر الآيس ونشر مقاطع ومحتويات خادشة للحياء العام وتسيء للقيم الأسرية على الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائها لإجراء تحليل مخدرات لها. 

واستهدفت الأجهزة الأمنية البلوجر نورهان حفظي بمأمورية وألقي القبض عليها داخل شقتها بتهمة نشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وخلال القبض على نورهان حفظي عثر بحوزتها على كمية من مخدر الآيس بالإضافة إلى تحويلات بنكية قيمتها 70 ألف دولار وفلاشة مليئة بفيديوهات خادشة للحياء.

ورصدت الأجهزة الأمنية عددا من البلاغات التي تم تقديمها ضد المتهمة، والتي أشارت إلى قيامها بنشر مقاطع ومحتويات اعتُبرت خادشة للحياء العام وتسيء للقيم الأسرية.

وتتضمن تلك البلاغات المقدمة ضد نورهان حفظي، اتهامات بنشر مقاطع فيديو تحتوي مشاهد خادشة للحياء وألفاظًا مسيئة بما يخالف قيم وتقاليد الأسرة المصرية. 

وأوضحت مصادر أمنية أن المتهمة سيتم عرضها على جهات التحقيق خلال الساعات القليلة القادمة، تمهيدًا لمباشرة الاستماع إلى أقوالها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.

ويعرف عن نورهان حفظي أنها تقوم بعمل بث لايف وتشترك في جولات لعب بشكل يومي، على تطبيق "تيك توك"، وذاع صيتها بعد ظهورها مع العديد من المشاهير مثل " شاكر محظور و"مداهم" وغيرهم. 

يذكر أن نورهان حفظي كانت قد خرجت للرد على المطالبين بالقبض عليها، في بداية الحملة الأمنية، واستجدتهم بعدم تقديم بلاغات ضدها بحجة أن لديها طفلين ولا يمكنهما العيش بدونها.

