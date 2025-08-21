الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

للمحامين، خطوات إقامة دعوى مدنية وأنت في مكتبك

مهنة المحاماة، فيتو
مهنة المحاماة، فيتو

تتيح بوابة مصر الرقمية للمحامين، إقامة دعوى مدنية عبر الإنترنت، وهم على مكاتبهم دون أن يغادروها.

يأتي ذلك في إطار ميكنة الخطوات الرئيسية للتقاضي، مثل قيد الدعوى، وإعلان صحف الدعاوى، وكافة الأوراق القضائية، وكذلك تداول الجلسات، وإصدار الحكم، والمطالبات القضائية، وإعلانات الأحكام، بالإضافة إلى التكامل مع جهات الدولة المختلفة.

مراحل إقامة دعوى مدنية إلكترونيا

هناك مرحلتين من أجل رفع دعوى مدنية إلكترونيا من خلال موقع مصر الرقمي، والتي تتضمن ما يلي:

 تشكل المرحلة الأولى من بين مراحل رفع دعوى مدنية عن بعد من خلال تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.

 أما المرحلة الثانية، ضمن مراحل إقامة دعوى مدنية إلكترونيًّا، قيام المحامي بقيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية.

خطوات إقامة دعوى مدنية إلكترونيا

 الدخول إلي بوابة مصر الرقمية ويختار المحامي خدمة إقامة دعوى مدنية عن بعد.

 اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل إسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات

إضافة  QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.

بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.

يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة. 

وفي هذه الخطوة يقوم الموظف المختص بالمحكمة بمراجعة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.

بعد التأكد ومراجعة المستندات يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.

 يتلقي المحامي إفادة بسداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًّا.

 يتم إرسال تنبيه للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.

 يلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.

 الدخول إلي بوابة مصر الرقمية ويختار المحامي خدمة إقامة دعوى مدنية عن بعد.

 اختيار إسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل إسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

 تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات.

إضافة  QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.

بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.

 يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة. 

وفى هذه الخطوة يقوم الموظف المختص بالمحكمة بمراجعة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.

 بعد التأكد ومراجعة المستندات يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.

 يتلقى المحامي إفادة بسداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.

 يتم إرسال تنبيه للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.

يلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهداف مهنة المحاماة شروط مزاولة مهنة المحاماة دعوى قضائية على الانترنت

الأكثر قراءة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

اتصوروا في حالة عدم اتزان، القبض على 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات بسوق العبور

خدمات

المزيد

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads