وزير التعليم يلتقى رئيس جامعة هيروشيما لبحث آفاق التعاون المشترك

التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش مشاركته مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد ٩”، مع رئيس جامعة هيروشيما، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين لدعم جهود تطوير قطاع التعليم الفنى والتكنولوجي في مصر.

وزير التربية والتعليم يلتقى رئيس جامعة هيروشيما لبحث آفاق التعاون لدعم جهود تطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي في مصر

حضر اللقاء، كانكو شينجي نائب رئيس الجامعة، ومدير التعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر السفير المصري لدى اليابان، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات ونيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، عن تقديره للتعاون المثمر بين مصر واليابان في قطاع التعليم والذي شهد طفرة كبيرة وشراكة وطيدة بين الجانبين على مدار السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أيضا اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي باعتباره أحد أهم سبل التنمية، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة هيروشيما اعتزازه بالشراكات القائمة مع المؤسسات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى استعداد الجامعة لتوسيع آفاق التعاون بما يحقق الفائدة المشتركة، خاصة في مجال إعداد الكوادر البشرية وتطوير البرامج التعليمية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكات العلمية والتعليمية، خاصة في ظل ارتباط جامعة هيروشيما بـ ١٠ جهات تعليمية في مصر، الأمر الذي يمثل قاعدة قوية لتوسيع مجالات التعاون في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.