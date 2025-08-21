الخميس 21 أغسطس 2025
أخبار مصر

وزير التعليم يلتقى رئيس جامعة هيروشيما لبحث آفاق التعاون المشترك

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم خلال اللقاء

التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش مشاركته مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد ٩”، مع رئيس جامعة هيروشيما، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين لدعم جهود تطوير قطاع التعليم الفنى والتكنولوجي في مصر.

 

وزير التربية والتعليم يلتقى رئيس جامعة هيروشيما لبحث آفاق التعاون لدعم جهود تطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي في مصر 

 حضر اللقاء، كانكو شينجي نائب رئيس الجامعة،  ومدير التعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر السفير المصري لدى اليابان، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات ونيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

 

مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا 

 وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، عن تقديره للتعاون المثمر بين مصر واليابان في قطاع التعليم والذي شهد طفرة كبيرة وشراكة وطيدة بين الجانبين على مدار السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أيضا اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي باعتباره أحد أهم سبل التنمية، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في هذا المجال.

وزير التعليم: توقيع بروتوكول التعاون مع "كاسيو ميدل إيست" خطوة محورية لتطوير مناهج الرياضيات بالإعدادية

وزير التعليم: نستهدف تحويل 1270 مدرسة فنية لـ تكنولوجيا تطبيقية وتعليم مزدوج

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة هيروشيما اعتزازه بالشراكات القائمة مع المؤسسات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى استعداد الجامعة لتوسيع آفاق التعاون بما يحقق الفائدة المشتركة، خاصة في مجال إعداد الكوادر البشرية وتطوير البرامج التعليمية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكات العلمية والتعليمية، خاصة في ظل ارتباط جامعة هيروشيما بـ ١٠ جهات تعليمية في مصر، الأمر الذي يمثل قاعدة قوية لتوسيع مجالات التعاون في المستقبل.

وزير التربية والتعليم تيكاد ٩ مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جامعة هيروشيما

