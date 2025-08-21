الخميس 21 أغسطس 2025
تجديد حبس ربة منزل متهمة بخطف طفل من والدته بالوايلي

حبس متهمة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس ربة منزل بتهمة خطف طفل حديث الولادة من والدته من مستشفى بالوايلي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقالت المتهمة أمام النيابة إنها لم تكن ستؤذي الطفل ولكنها كانت ستتخذه ابنا لها بعد أن فقدت جنينها.

وأضافت المتهمة أنها أرادت أن تنجب طفل حتى لا يتزوج عليها زوجها أو يطلقها بعد تهديده المستمر لها بالانفصال حال عدم إنجابها مشيرة إلى أنها في كل مرة تحمل فيها تجهض لأسباب صحية تخصها وهو ما دفعها لخطف الطفل من أمه لتربيته واتخاذه طفلا لها قائلة: "نفسي أبقى أم".

كان  قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم المرج بالقاهرة بتعرضها لواقعة اختطاف طفلها.


أوضحت المُبلغة أن الطفل، البالغ من العمر 3 أشهر ومصاب بأنيميا حادة، تم اختطافه في يوم 15 أغسطس الجاري، عقب مغافلة الخاطفة لها أثناء استعلامها عن أسعار التحاليل الخاصة بالطفل بأحد المستشفيات بالقاهرة.


وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم الزيتون بالقاهرة.

وبمواجهتها أقرت بخطف الطفل من والدته لعدم اكتمال حملها ورغبتها في إيهام زوجها بأنها أنجبت الطفل.
وأكدت التحريات أن الطفل لم يتعرض لأي إصابات وتمت إعادته إلى والدته، مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات.

