الأولمبياد الخاص، منتخب الفروسية يختتم استعداداته للمسابقة الإقليمية

الأولمبياد الخاص، اختتم الأولمبياد الخاص المصري بنجاح معسكره التدريبي المكثف الذي أقيم خلال شهر يوليو الجاري، استعدادا للمشاركة في المسابقة الإقليمية للفروسية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمقرر إقامتها بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2025.

جاء تنظيم المعسكر في إطار خطة الإعداد الفني والبدني والنفسي لفرسان المنتخب المصري، بهدف رفع الجاهزية وتحقيق أفضل أداء خلال المسابقة الإقليمية، كما هدف المعسكر إلى المعايشة الكاملة بين الفرسان والجهاز الفني لتعزيز واكتشاف مهارات الفرسان، وتنمية التفاعل الجماعي، وزيادة الثقة بالنفس، ضمن بيئة تدريبية آمنة وشاملة.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة بإن هذا المعسكر يأتي في إطار رؤية الأولمبياد الخاص المصري لتقديم إعداد متكامل للفرسان المشاركين، ليس فقط على المستوى الفني، ولكن أيضًا من خلال ترسيخ قيم الانضباط، والعمل الجماعي، والتغلب على التحديات.

وأضاف "المدير الوطني " أن المعسكر شهد تعاونًا مميزًا بين الجهاز الفنية والاداري واللاعبين، مما أسهم في توفير بيئة تدريبية نموذجية تعكس روح الأولمبياد الخاص.

أقيم المعسكر في بفندق منتدى شباب الجزيرة، بينما جرت التدريبات العملية داخل مضمار نادي الفروسية بالجزيرة، حيث توفرت كل الإمكانات اللازمة لتدريبات احترافية شاملة في بيئة ملائمة ومجهزة على أعلى مستوى.

وضم المنتخب المصري المشارك في المسابقة الإقليمية أربعة فرسان، تم اختيارهم عن طريق المسابقة الوطنية للفروسية والتي أقيمت في شهر يونيه السابق، وضم المنتخب الفرسان احمد علاء سعفان ورافائيل كريم فهمي والاء عبدالعزيز محمود وايه حسن شلتوت بقيادة فنية من الدكتور محمد الزيدي المدير الفني وحبيبة رزق مدربة الفريق.

ويؤكد الأولمبياد الخاص المصري التزامه الدائم بتقديم أفضل رعاية ودعم لأبطاله، استعدادًا لتمثيل مصر بأفضل صورة في كافة المحافل الدولية.

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