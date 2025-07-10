الخميس 10 يوليو 2025
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سياسة

رئيس شباب النواب: تعديل قانون الرياضة يعالج تحديات الاستثمار ويحقق التمويل الذاتي للأندية

موافقة مجلس النواب
موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الرياضة

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن تعديل قانون الرياضة الجديد، الذي وافق عليه المجلس قبل أيام، لا يُعد مجرد تعديل، بل هو نقلة نوعية تليق بمكانة الدولة المصرية.

أهمية تعديل قانون الرياضة 

وأكد النائب أن تعديل قانون الرياضة جاء بشكل يتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الرياضة والرياضيين، مشيرا إلى أنه يعالج كل التحديات التي تواجه التطوير في ظل تطبيق القانون الحالي.

كتابة فصل جديد من فصول التطوير الرياضي 

وأشار رئيس شباب النواب إلى أن اللجنة استطاعت بخطوات علمية أن تكتب فصلًا جديدًا من فصول التطوير الرياضي في مصر، بإخراج قانون الرياضة بتعديلاته الجديدة إلى النور بعد مشاورات موسعة وجهد تشريعي وطني عميق.

معالجة معوقات الاستثمار الرياضي 

ولفت رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب إلى أن التعديلات الجديدة تعالج كل التحديات السابقة والمعوقات التي تواجه الاستثمار الرياضي، حيث أتاح الفرصة أمام الأندية الرياضية والمستثمرين للدخول في مجال الاستثمار الرياضي، بما يضمن تمويلًا ذاتيًا مستدامًا دون الاعتماد فقط على الدعم الحكومي، ويتيح الفرصة لتوسيع قاعدة الأنشطة والخدمات الرياضية داخل الأندية ويحقق عائد اقتصادي من الرياضة المصرية.

إعادة إنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري

وقال النائب محمود حسين: أبرز ما تضمنه تعديل قانون الرياضة، إعادة إنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري، والذي يختص بفض المنازعات بين الأندية والهيئات الرياضية والرياضيين، بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة الناجزة في المنازعات الرياضية بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية، وتحقق استقلالية كاملة لمركز التحكيم.

تعديل قانون الرياضة ينظم عمل الهيئات 

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن تعديل قانون الرياضة، وضع أُسسًا واضحة لتنظيم عمل الهيئات الرياضية، وضمان التزامها بالحوكمة والشفافية، بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز من كفاءة إدارة المؤسسات الرياضية في مصر.

تعديل قانون الرياضة ثمرة حوار مجتمعي 

وأوضح أن ما تحقق من إنجاز في تعديل قانون الرياضة لم يكن إلا ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كل أطراف المنظومة الرياضية، وخبراء اللوائح والقوانين والاستثمار الرياضي، مع قامات رياضية، وكذلك اللجنة التي تضم كفاءات رياضية في كافة المجالات.

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