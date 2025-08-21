مستشار أبو مازن: السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسئولياتها في قطاع غزة

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسئولياتها في قطاع غزة مثل الضفة الغربية ولكن إسرائيل ترفض ذلك لمنع وحدة الأراضي الفلسطينية.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال الهباش في تصريح بحسب وكالة "سبوتنيك": "منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسئولياتها في قطاع غزة، باعتبار أن هذا جزء من واجبنا الوطني ومسئولياتنا القانونية على قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية".

وتابع: "ما منعنا من ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد للسلطة الفلسطينية أن تبسط سيطرتها على قطاع غزة، لأنه لا يريد وحدة الأرض الفلسطينية".

تشكيل اللجنة المؤقتة المقترحة لإدارة قطاع غزة

كما أكد أنه حتى الآن لم يتم اختيار تشكيل اللجنة المؤقتة المقترحة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

وأضاف: "كل التركيز الآن على وقف الحرب أولا، والخطوات التالية هي شديدة السهولة".

وفي وقت سابق، صادق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطة الهجوم على مدينة غزة وأطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".

تعبئة قوات الاحتياط

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان"، فإنه من المتوقع تعبئة قوات الاحتياط.

وأُطلق على العملية اسم "عربات جدعون 2"، ونقلت "كان" عن الوزير قوله: "مع اكتمال هذه العملية، سيتغير مظهر غزة ولن تعود كما كانت".



