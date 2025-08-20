رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع أعمال إصلاح خط مياه 3 بوصة بشارع 218

تابعت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب الإسكندرية قيام شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح خط مياه ٣ بوصة بشارع ٢١٨ بجوار محطة الخرسانة الجاهزة.

يأتى ذلك بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

تم تصريف وشفط المياه من خلال سيارات شفط المياه الخاصة بالصرف الصحي وتم تيسير حركة السير للسيارات والمواطنين

وتؤكد رئيس الحي علي رفع كفاءة المرافق بنطاق الحي مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.

