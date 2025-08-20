الخميس 21 أغسطس 2025
رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع أعمال إصلاح خط مياه 3 بوصة بشارع 218

تابعت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب  الإسكندرية قيام شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح خط مياه ٣ بوصة بشارع ٢١٨ بجوار محطة الخرسانة الجاهزة.

بدون محمد صلاح، قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

يأتى ذلك بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من  الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

 تم تصريف وشفط المياه من خلال سيارات شفط المياه الخاصة بالصرف الصحي وتم تيسير حركة السير للسيارات والمواطنين

وتؤكد رئيس الحي علي رفع كفاءة المرافق بنطاق الحي مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.

