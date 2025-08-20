غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة "البازورية" جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة "البازورية" جنوبي لبنان.

وقف عمل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

ووجه وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أمس رسالة جديدة للإدارة الأمريكية: يجب وقف عمل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وطالب وزير الخارجية ساعر نظيره الأمريكي روبيو ويطالبه بوقف عمل قوات اليونيفيل.

منع تموضع حزب الله جنوب نهر الليطاني

واتهم اليونيفيل بأنها فشلت في مهمتها الأساسية وهي منع تموضع حزب الله جنوب نهر الليطاني.

