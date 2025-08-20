الأربعاء 20 أغسطس 2025
رياضة

بحضور الخطيب، لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة

الأهلي
الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وشهد مران الأهلي اليوم تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لتقديم الدعم للاعبي الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

تنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي النادي الأهلي ريبيرو خوسيه ريبيرو الدوري الممتاز غزل المحلة محمود الخطيب الخطيب

