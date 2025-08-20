الأربعاء 20 أغسطس 2025
رياضة

تعديل مواعيد 3 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، إعادة جدولة ثلاث مباريات لفريق ليفربول في البريميرليج خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكان ليفربول قد افتتح موسمه بالفوز على بورنموث بأربعة أهداف لهدفين، يوم الجمعة الماضي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أنفيلد.

تعديل مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر 

وجاءت المواعيد الجديدة للمباريات الثلاث كالتالي:

ليفربول ضد تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، يوم 4 أكتوبر، في الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد، يوم 19 أكتوبر، على ملعب آنفيلد، في الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول ضد برينتفورد على ملعب جتيش كوميونيتي، يوم 25 أكتوبر، في تمام الساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين المقبل، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الثانية من البريميرليج.

