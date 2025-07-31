انتحار جندي إسرائيلي بسبب أهوال الحرب في غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن الجندي العامل بجيش الاحتلال الإسرائيلي، روي فاسرشتاين (24 عاما) انتحر بعد معاناة شديدة جراء الأهوال التي واجهها في معارك قطاع غزة.

انتحار جندي إسرائيلي جديد بسبب أهوال معارك غزة

وأكدت الصحيفة العبرية أن الحادث وقع في مدينة نتانيا، حيث أنهى روي حياته بعد أن قضى أكثر من 300 يوم في الخدمة، معظمها ضمن قوات الاحتياط. إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض الاعتراف به كأحد ضحاياه، بذريعة أنه لم يكن في الخدمة الفعلية عند وفاته، ما يعني أن جنازته ستجرى بشكل مدني، وليس عسكريا.



وعبرت عائلته عن صدمتها من تخلي المؤسسة العسكرية عنه، إذ قالت والدته في تصريحات للصحيفة: "شارك بعد 7 أكتوبر في انتشال جثث تحت نيران العدو، ورأى جثثا مشوهة وأشلاء متناثرة، وأجلَى جنودا مبتوري الأطراف. لم يُشفَ أبدا مما رآه".

وتضاف هذه الحادثة إلى حالة انتحار أخرى وقعت الأسبوع الجاري، حيث عثر على الرائد الاحتياط أرييل مائير تامان ميتا في منزله بمدينة أوفاكيم. وكان تامان يعمل ضمن الحاخامية العسكرية، وساهم في عمليات تحديد هوية القتلى. الجيش الإسرائيلي أعلن فتح تحقيق في وفاته، وسط ترجيحات بانتحاره هو الآخر.

وفي ظل تصاعد الحالات، أطلق جنود احتياط عريضة بعنوان "إعلان حالة طوارئ في الصحة النفسية - دعم المحاربين"، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بتفاقم ظاهرة الانتحار في صفوف الجنود، وتخصيص موارد فورية لعلاج الاضطرابات النفسية التي خلفتها الحرب.

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