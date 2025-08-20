الأربعاء 20 أغسطس 2025
دين ودنيا

هل يجب إخراج زكاة المال على قرض البنك؟ أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي،
الدكتور محمود شلبي، فيتو

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدى السيدات بشأن هل يوجد زكاة عن شراء شهادات استثمارية بمليون جنيه بقرض من البنك؟ قائلا: “إن الدَّيْن يُخصَم أولًا عند حساب النصاب، فإذا كان المال المتبقي بعد خصم الدين لا يبلغ النصاب فلا تجب فيه الزكاة، أما إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول ففيه الزكاة”.

وقال خلال لقائه، ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامية زينب سعد الدين المذاع على قناة الناس، إنه يجب أن تتوفر فى زكاة المال ثلاثة شروط أساسية، وهي: امتلاك النصاب، مرور سنة هجرية كاملة عليه، وأن يكون فائضًا عن حاجة الإنسان الأصلية غير مشغول بدَين. 

وأضاف أمين الفتوى أن فكرة الاقتراض من البنك لشراء شهادة استثمارية داخل البنك نفسه لا تحقق أي منفعة حقيقية، قائلًا: "المال في هذه الحالة لم يخرج إلى المجتمع، بل دار في دائرة ضيقة بين دفاتر البنك، فلا زراعة ولا صناعة ولا تجارة انتفعت، وبالتالي لا تنمية حقيقية".

وشدد على أن الأصل في المعاملات البنكية أن تكون بغرض الاستثمار الحقيقي، لا مجرد تدوير للأموال بشكل وهمي، مؤكدًا أن المال في الإسلام وسيلة لتحقيق المقاصد لا غاية في ذاته، وسيُسأل الإنسان عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه.

دار الإفتاء المصرية الدكتور محمود شلبي قرض من البنك فتاوي الناس

هل يجب إخراج زكاة المال على قرض البنك؟ أمين الفتوى يجيب

