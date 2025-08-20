توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتي بنها وفوشان الصينية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وفدًا من جامعة فوشان الصينية برئاسة البروفيسور شين إن شنج أستاذ علوم الغذاء ونائب رئيس الجامعة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لجامعة بنها بالعبور، والدكتور عبد الفتاح سليم المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن زيارة وفد جامعة فوشان الصينية لجامعة بنها لأول مرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وتفتح آفاقًا واعدة لتبادل الخبرات بيننا، وتنفيذ برامج مشتركة في مجالات التعليم، والابتكار، والبحث العلمي مما يعود بالنفع على الطلبة والباحثين لدى الجامعتين، إيمانا منا بأن التعليم هو أحد وسائل التواصل بين الشعوب، وأن التعاون الجامعي هو حجر الأساس في بناء مستقبل مشترك قائم على المعرفة والاحترام المتبادل، متطلعا الى مزيد من التعاون مع الجامعات الصينية فى عمل معامل وأبحاث مشتركة ليكون تعاون قوى مبنى على جسور قوية يعكس قوة العلاقات بين مصر والصين، ويخدم أهداف التنمية والتقدم في كلا البلدين.

وأضاف "الجيزاوي" رئيس جامعة بنها أن اللقاء شهد توقيع اتفاقية تعاون مشترك تشمل مجالات التبادل العلمي والثقافي، والتعاون البحثي بين أعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن دعم الأنشطة الأكاديمية وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعتين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس جامعة بنها أن الاتفاقية الجديدة تأتي امتدادًا لحرص الجامعة على الانفتاح الدولي وتعزيز شراكاتها مع الجامعات المرموقة عالميًا، بما يدعم خطتها الاستراتيجية 2023–2030 في مجالات البحث العلمي والتدريس والتدريب.

جدير بالذكر أن جامعة فوشان الصينية تُعد من الجامعات المتميزة دوليًا، حيث احتلت مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وفقًا لتصنيف شنغهاي (ARWU) جاءت ضمن أفضل 1,000 جامعة في العالم خلال الأعوام 2021–2023، واحتلت المرتبة 740 عالميًا و137 في الصين عام 2023، وطبقًا للتصنيف الصيني لعام 2024، جاءت في المرتبة 239 على مستوى الصين و11 على مستوى مقاطعة قوانغدونغ.

كما صنفها US News ضمن أفضل الجامعات العالمية للعام 2024–2025 في المرتبة 1039 عالميًا و134 داخل الصين.

