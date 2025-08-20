الأربعاء 20 أغسطس 2025
محافظات

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

تباشر النيابة تحقيقاتها والتى يجريها المستشار مصطفى العيسوي وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة، في واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي البيطاش العجمى الإسكندرية منذ أيام، بعد أن تم ضبط المتهمين.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بسرقة شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة بيانكي التابعة لقسم شرطة الدخيلة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة إلى محل البلاغ.

وكثف رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من إجراء التحريات، وتم كشف ملابسات سرقة شقة المطرب أحمد شيبة في بيانكي العجمي وتم ضبط 3 متهمين في ارتكاب الواقعة.

وتبين سرقة الآتى: "مبلغ مالي 800 ألف جنيه، و5 آلاف دولار أمريكى، و825 درهما إماراتيا وألف ليرة لبنانية و145 دينارا تونسيا و100 يورو"، ومشغولات ذهبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

