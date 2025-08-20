ميناء الإسكندرية يستقبل الباخرة السياحية "AROYA"

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق مع الإدارة العامة لحركة الركاب بميناء الإسكندرية الباخرة السياحية "AROYA” - التى ترفع علم "مالطا" التابعة لشركة رابسودي للسياحة والملاحة، القادمة من ميناء "بودروم - تركيا" وتقل على متنها سائحين من جنسيات متعددة بالإضافة إلى طاقم السفينة.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الوزير الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وحرصه الدائم على دعم وتنشيط الحركة السياحية بالإسكندرية، وفى إطار التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة الدكتورة إيمان شرف مدير عام الهيئة، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري / إيهاب محمد صلاح - رئيس مجلس الإدارة.

خلال مراسم الاستقبال أحيت فرقة ستورم بقيادة الفنان أحمد هيكل عددًا من الفقرات الفنية المستوحاة من التراث المصري والفلكلور السكندري، نالت إعجاب السائحين الذين تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني وإلتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة والسعادة بحفاوة الإستقبال.

ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة فى الميعاد المحدد لها للمغادرة مساء اليوم والمتجهه الى "اسطنبول - تركيا".



وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان، كما أكد توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية في أبهى صورة بما يليق بمكانتها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.



هذا وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية،وأمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية،واللواء بحري عصام فاروق-رئيس الإدارة المركزية للحركة،والقبطان شريف السرساوي-مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب-مدير إدارة الاستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومسئولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

