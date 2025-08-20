تعرف على اختصاصات قاضي الأوامر الوقتية بقانون الإيجار القديم

نص قانون الإيجار القديم المعدل من قبل مجلس النواب برقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٦ على إنشاء قاضي للأمور الوقتية يتقدم إليه المالك في حالة النزاع لاستصدار قرار وقتي بناء على ما حدده القانون من شروط لحالات الطرد الخاصة بمساكن الايجارات القديمة.

وقال على أيوب المحامى، إن اللجوء لتلك القرارات الوقائية جاءت لسرعة تنفيذ القانون على المخالفين ولكنها لا تقضي لحجية الحكم فهي قرارات وقتية ومن حق المستأجر اللجوء للمحكمة.

تعريف محكمة النقض لقاضي الأمور الوقتية

وأوضح أن محكمة النقض عرفت الأمور الوقتية بأنها “هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب".

وقال:"طبيعة الأوامر على العرائض تقتضي المفاجأة والمباغتة، وهي تصدر عن القاضي في حدود سلطته الولائية ولا تستند إلى سلطته القضائية، وبالتالي لا تراعي في شأنها القواعد التي رسمها القانون في مجال رفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها، وإنما تقرر هذه الأوامر إجراء وقتيًا لا تفصل بموجبه في موضوع الحق المتنازع عليه ولا تحسم الخصومة المتعلقة به، وهي بالنظر إلى طبيعتها تصدر في غيبة الخصوم، وبغير إعلان المدعي عليه أو اطلاعه على مستندات خصمه أو تمكينه من دحض ادعاءاته، وليس لازمًا تسبيبها إلا إذا صدر الأمر خلافًا لأمر سابق".

وأشار إلى أن "الإجراء الذي يتخذه القاضي بمناسبتها لا يعدو أن يكون إجراء وقتيًا أو تحفظيًا، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحجية التي يستنفد بها سلطته، بل تجوز له مخالفتها بأمر جديد."

