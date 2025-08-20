القبض على عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالبساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين تخصصا في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" في منطقة البساتين.



سرقة الهواتف المحمولة بالبساتين

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين يفيد بضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لممارستهما نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وارتكابهما واقعة سرقة سيارة، وبحوزتهما (السيارة المستولى عليها – فرد خرطوش – 4 هواتف محمولة – كمية من مخدر الهيروين).



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

