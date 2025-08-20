الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح عن الدورين الأول والثاني معًا 98.2%.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام النجاح في سائر مراحل حياتهم الدراسية، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالعملية التعليمية، وتعمل على توفير بيئة مناسبة تساعد أبناءها على تحصيل العلم والمعرفة، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتورعربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 19760 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين بالدور الثاني 15610 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 14048 طالبًا وطالبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الإعدادية الدكتورعربي أبو زيد التربية والتعليم

مواد متعلقة

بحضور الخطيب، لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

كيفن تراب يعود للظهور مجددا بالدوري الفرنسي بعد تجربة سان جيرمان

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads