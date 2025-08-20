محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح عن الدورين الأول والثاني معًا 98.2%.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام النجاح في سائر مراحل حياتهم الدراسية، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالعملية التعليمية، وتعمل على توفير بيئة مناسبة تساعد أبناءها على تحصيل العلم والمعرفة، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتورعربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 19760 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين بالدور الثاني 15610 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 14048 طالبًا وطالبة.

