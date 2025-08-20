ضبط مالك مخزن وعاطل بتهمة سرقة 3 تكييفات و17 مروحة في بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مخزن أجهزة كهربائية وعاطل بسرقة 3 أجهزة تكييف و17 مروحة فى مدينة بدر.

سرقة أجهزة تكييف ومراوح بمدينة بدر

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط (مالك مخزن أجهزة كهربائية) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 3 أجهزة تكييف –3 حامل تكييف –17 مروحة - 4 ماسورة توصيل وحدة تكييف – كوريك رفع).

وبمواجهته أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة وتحصل عليها من (عاطل – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

