الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة في حملة تفتيشية بالمنصورة

حملات تموينية وبيطرية
حملات تموينية وبيطرية بالدقهلية، فيتو

كشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن  ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة خلال حملة بيطرية وتموينية  بمدينة المنصورة.

استمرار الحملات على الأسواق والمخابز 

وأكد محافظ الدقهلية، أن فرق المتابعة والرقابة مستمرة على الأسواق وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن والمخابز، وذلك للتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

حملة لمديرية الطب البيطري والتموين بالدقهلية 

من جانبه، قام الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري، برفقة علي حسن، مدير مديرية التموين، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بحملة تفتيش على اللحوم بأسواق المنصورة.

ضبط كمية تقدر بـ 2.5 طن من اللحوم مجهولة ومنتهية الصلاحية 

وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط كمية تقدر بـ 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها، بينها كميات مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر، والتحفظ على الكميات المضبوطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الاعلان عن الأسعار استمرار الحملات الحملة التفتيشية التفتيش على اللحوم الدكتور السيد الحسنين الطب البيطري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللحوم والدواجن غير صالحة للإستهلاك محافظ الدقهلية مدير مديرية التموين منتجات الغذائية

مواد متعلقة

أسيوط تنظم جلسة حوارية لمناقشة التأثيرات الاجتماعية لمشروع القطار السريع

كيف يتصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟

تعليم الدقهلية تتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية (صور)

 مياه الشرقية تنظم حملات توعوية وتثقيفية في ديرب نجم

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads