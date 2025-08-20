ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة في حملة تفتيشية بالمنصورة

كشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة خلال حملة بيطرية وتموينية بمدينة المنصورة.

استمرار الحملات على الأسواق والمخابز

وأكد محافظ الدقهلية، أن فرق المتابعة والرقابة مستمرة على الأسواق وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن والمخابز، وذلك للتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

حملة لمديرية الطب البيطري والتموين بالدقهلية

من جانبه، قام الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري، برفقة علي حسن، مدير مديرية التموين، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بحملة تفتيش على اللحوم بأسواق المنصورة.

ضبط كمية تقدر بـ 2.5 طن من اللحوم مجهولة ومنتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط كمية تقدر بـ 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها، بينها كميات مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر، والتحفظ على الكميات المضبوطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.