محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ من ٢٢٥ درجة الي ٢١٧ درجة على مستوى الإدارات التعليمية التي يوجد بها أماكن شاغرة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة في تلك الإدارات. 


وأكدت الدكتورة همت ابو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

