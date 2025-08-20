الأربعاء 20 أغسطس 2025
40 مليون جنيه خلال 20 يوما، "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم يحقق إيرادات قوية بمصر

روكي الغلابة، فيتو
روكي الغلابة، فيتو

حقق فيلم “روكي الغلابة” بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، إيرادات قوية في دور العرض السينمائي المصرية ضمن أفلام موسم الصيف 2025. 

 

إيرادات روكي الغلابة أمس

واقتربت إيرادات فيلم روكي الغلابة من 40 مليون جنيه خلال 20 يومًا بدور العرض السينمائي بمصر فقط.

 

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة نخبة من نجوم الكوميديا والدراما إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي. 

وتجسد دنيا سمير غانم في الفيلم دور فتاة تعمل بودي جارد (حارسة شخصية) لأحد الأشخاص، والذي يؤدي دوره الفنان محمد ممدوح. ويعد هذا الدور تحولًا جديدًا في مسيرة دنيا سمير غانم السينمائية، التي يعد "روكي الغلابة" أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة الكبيرة، بعد أن أثبتت جدارتها في البطولات التلفزيونية.

