الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عايدة الأيوبي تتغنى بالإسكندرية في مهرجان الصيف الدولي (صور)

عايدة الأيوبي تتغنى
عايدة الأيوبي تتغنى بالإسكندرية، فيتو

أحيت الفنانة عايدة الأيوبي مساء أمس حفلًا موسيقيًّا على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الثانية والعشرين.

 

احتلال غزة، استعدادات عسكرية إسرائيلية واسعة واستدعاء 50 ألف جندي احتياط

ريال مدريد ينتزع فوزا صعبا أمام أوساسونا في افتتاح الدوري الإسباني (فيديو)

وقدمت الفنانة عايدة الأيوبي خلال الحفل عددًا من الأغاني وسط حضور جماهيري كبير، ومنها: "افتح نِفسك للحياة، شط إسكندرية، عصفور طل من الشباك، علي بالي، يا ورد علي فل وياسمين، إن كنت غالي، بحب اتنين سوا، يا روحي، غصن الزيتون، لما قال، يا غالي، بحلم، من زمان، صدفة، زي الهوا".

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي مستمرة داخل مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 حتى 31 أغسطس الجاري، يُقدم خلالها ما يقارب 40 فعالية فنية وثقافية، تتنوع بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية بمشاركة سعودية وأردنية وألمانية، بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية والستاند أب كوميدي، وكذلك عدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.


ويتضمن برنامج المهرجان إقامة حفلات لمجموعة من النجوم أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم.
وكعادته يركز المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أشهر الفرق الغنائية التي تقدم حفلاتها في هذه الدورة من المهرجان فرق: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة عايدة الأيوبي الاسكندرية مهرجان الصيف الدولي

مواد متعلقة

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

احتلال غزة، استعدادات عسكرية إسرائيلية واسعة واستدعاء 50 ألف جندي احتياط

ريال مدريد ينتزع فوزا صعبا أمام أوساسونا في افتتاح الدوري الإسباني (فيديو)

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

بـ 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية لـ "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)

والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل

شديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

سلوك عدواني، أحمد العجوز يفتح النار على التحكيم بعد خسارة الإسماعيلي أمام الاتحاد

قريطم: تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على عبور المشاة العشوائي يحد من الحوادث المأساوية

3 قرارات غريبة، بيراميدز يفتح النار على التحكيم بعد التعادل مع المصري

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

ظروف غامضة وخلافات أسرية وصدمة في الأوساط الرياضية.. وفاة مهاجم الزمالك السابق هداف بنين رزاق أوموتويوس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads