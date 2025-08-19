معاينة ومناظرة جثمان والد لاعب الأهلي محمد الشناوي بعد مصرعه في حادث سير

كشفت معاينة النيابة أن حادث انقلاب سيارة والد حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الأهلي محمد الشناوي، على طريق الواحات بالكيلو 292، وقع إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في اصطدام السيارة بالرصيف وانقلابها.

أسفر الحادث عن وفاة السيد محمد الشناوي جمعه، بينما تعرض قائد السيارة لإصابات تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، حيث تبين أنه للمتوفى السيد محمد الشناوي جمعة، 70 عاما، مقيم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ووالد الحارس الدولي محمد الشناوي مصابا بعدة إصابات في الرأس ومختلف أنحاء الجسد.

وقررت النيابة تسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء المناظرة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، فيما تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

نقل جثمان الضحية إلى المشرحة

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى أكتوبر المركزي، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وأمر اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث.

وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث ومدى توافر عناصر المسؤولية الجنائية.

