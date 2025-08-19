الثلاثاء 19 أغسطس 2025
خارج الحدود

بقيمة 9 مليارات دولار، إعلام عبري يكشف عن زيادة ضخمة في ميزانية الأمن بإسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على زيادة نفقات الأمن بقيمة 9 مليارات دولار، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية وتداعيات الحرب الجارية في غزة.

 

استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على كافة الجبهات

تأتي هذه الزيادة في ظل استمرار العمليات العسكرية والتهديدات على أكثر من جبهة، ما دفع الحكومة لتعزيز مخصصات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يستعد لبدء مرحلة جديدة من عملية "عربات جدعون" التي يشنها ضد قطاع غزة.

 

تعميق الاستهداف في مدينة غزة 

وأوضح زامير أن قواته تواصل "تعميق الضرر" الذي يلحق بحركة حماس، لافتًا إلى أن العمليات ستركز على مدينة غزة بهدف "هزيمة الحركة".

 

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وما خلفه من دمار واسع وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات دولية متكررة من كارثة إنسانية متفاقمة.

 

نتنياهو: سنضطر لخوض حرب بلا نهاية
 

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تعليقا على مظاهرات إسرائيل: من يدعون لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس سيتسببون في تكرار 7 أكتوبر، وذلك على حد قوله.

وادعى نتنياهو: إسرائيل ستضطر لخوض حرب بلا نهاية إن لم نستمر حتى هزيمة حماس.

