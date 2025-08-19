خبير معلومات يكشف مخاطر ألعاب منصة روبلوكس على الأطفال ويطالب بهذا الأمر (فيديو)

أكد وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن "روبلوكس"، ليست لعبة ولكنها منصة تفاعلية كبيرة، وخطورتها تكمن فى عدد المتفاعلين معها، لأنها تسمح لهم بإنشاء ألعاب داخلية وتسمح لهم بتداول أى محتوي، وهو ما يجعلهم عرضة لبعض المخاطر سواء كان عنف أو محتوى جنسي أو غيرها.



وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات"، تقديم الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة على فضائية " النهار"، إن قطر وسلطنة عمان وتركيا والصين، حظروا منصة روبلوكس، بالإضافة إلى أن بعض الولايات بأمريكا قررت حظر هذه اللعبة بسبب خطورتها على الأطفال.



وأضاف: " منصة روبلوكس تسمح للأطفال بحرية الشراء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أنها تقدم محتوى جذاب يوميا لجذب الأطفال والشباب إليها"، مطالبا بمتابعة الأطفال وتحديد الألعاب على أجهزة الكمبيوتر، والهواتف.



قطر تقرر حظر لعبة روبلوكس

وكانت قطر أصدرت قرارًا بحظر منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس" التي تصف نفسها حسب ما تقول الغارديان البريطانية" بـ "العالم الافتراضي الأمثل"، إذ تضم ملايين الألعاب والبيئات التفاعلية، وبالخطى ذاتها كذلك اتخذت عمان في وقت سابق الأمر نفسه، في تزايد لافت لمؤشر رفض السلوك الرقمي المتوافر على المنصة.

وتقرأ أوساط قطرية الخطوة التي اتخذتها الدوحة بأنها تعزز حماية الطفل في العالم الافتراضي خاصة أن هذه المنصة تستقطب في الغالب معظم الأطفال، والمراهقين، في حين يتيح محتوى المنصة نفسها صناعة عالم افتراضي مختلف مما يعزز تعرض هذه الفئة إلى مساحة أكبر من المحتوى غير اللائق فضلًا عن احتمالية تعرض اللاعبين - صغار السن- إلى المضايقات من قبل البعض، وانتهاكات الخصوصية.

