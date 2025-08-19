الثلاثاء 19 أغسطس 2025
أخبار مصر

لليوم الثالث، إزالة تعديات مساكن "معًا" بحي السلام

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
لليوم الثالث على التوالي، واصل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الإشراف على الحملة التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وقوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة لرفع الإشغالات والتعديات، وإعادة الانضباط لمدينة "معًا" بحى السلام ثان.

محافظ القاهرة: رصدنا تعديات ومحلات عشوائية بمدينة "معا" في السلام

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بمنطقة خان الخليلي (صور)

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه جاري مراجعة كافة الوحدات السكنية بمدينة “معًا”، والمناطق المطورة،  مؤكدًا أنه سيتم سحب أي وحدة سكنية على الفور إذا تبين قيام صاحبها بتغيير نشاطها أو تأجيرها للغير.

وواصلت الأجهزة التنفيذية إزالة باقى الإشغالات، والتعديات بالمدينة، والقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات.

 

حملة مكبرة لإعادة الانضباط لمدينة "معًا"

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة، منذ أول أمس، حملة مكبرة لإعادة الانضباط لمدينة معًا، حيث تبين قيام بعض القاطنين بالمدينة بالتعدي على الممرات بين العقارات والمناور، وإقامة محلات عشوائية، وتقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بإزالة المخلفات الناتجة عن الحملة.  

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم عمل حملات متكررة على كافة المدن المطورة للتأكد من التزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة.

يذكر أن مدينة “معًا” التى أقامتها الدولة بديل للمناطق العشوائية غير الآمنة قد تم نقل إليها السكان من عزبة أبو قرن، وتضم ١٨٤ عمارة بها ٤٤١٢ وحدة سكنية، وبها 2 مدرسة تعليم أساسى، ومسجد، و4 مراكز طبية، ومخبز ومنافذ لتوزيع الخبز.

