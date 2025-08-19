الثلاثاء 19 أغسطس 2025
محافظات

حريق هائل في كرم نخيل بمنشأة العماري بالأقصر والحماية المدنية تسيطر (صور)

حريق هائل في كرم
حريق هائل في كرم نخيل بمنشأة العماري بالأقصر

شب حريق هائل اليوم الثلاثاء في كرم نخيل في منطقة نجع الترعة بعد كمين منشأة العماري الأمني بمدينة الأقصر.

حريق هائل في كرم نخيل 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن نشوب حريق هائل في قرابة 25 نخلة، وعلى الفور عززت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق دون وقوع إصابات أو وفيات، وتجرى أعمال التبريد عقب إخماد النيران، وتبين سبب وقوع الحريق إثر ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر.

جاري تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

 

