الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد عودة إمام عاشور إلى تدريبات الأهلي (صور)

إمام عاشور
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورا لعودة إمام عاشور لاعب الفريق إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء اللاعب من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في عظمة الترقوة. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

الأهلي اخبار الأهلي إمام عاشور

