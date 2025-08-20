تفاصيل اجتماع جمعية المطورين العقاريين برئيس جهاز القاهرة الجديدة

عقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعًا بمقر الجهاز مع وفد من مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، لبحث عدد من الملفات التي تهم الملاك والمطورين، وذلك في إطار حرص الجهاز على دعم قنوات التواصل وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات العاملة بالمدينة.

وفي بداية اللقاء، أعرب وفد الجمعية عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب جهاز المدينة وجميع العاملين به، مشيدين بحجم التطوير الذي تشهده القاهرة الجديدة في مختلف القطاعات، بما يعكس مكانتها كأحد أهم المدن الجديدة.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات شملت آليات سداد الالتزامات المالية، وسبل تيسير الإجراءات، والموقف القانوني لبعض الأراضي، فضلًا عن مناقشة أعمال المرافق الجارية في منطقة بيت الوطن، وإجراءات التنازل، وكذلك رؤية الجهاز بشأن طرح أراضٍ جديدة للمطورين.

من جانبه، أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى أن جميع القضايا يتم التعامل معها وفق القوانين واللوائح المنظمة، وبما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين والمستثمرين، مشددًا على أن مستحقات الدولة يتم توجيهها لخدمة أعمال التنمية والتطوير بالمدينة. وأوضح أن أعمال المرافق والبنية التحتية تنفذ وفق خطة متكاملة تشمل مختلف المناطق، مؤكدًا التزام الجهاز بتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات، مع دراسة كل حالة على حدة لضمان العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وعقب الاجتماع، قام رئيس الجهاز بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها بمحور التسعين الشمالي، حيث تم الانتهاء من أعمال المحور بالكامل، وجارٍ حاليًا تنفيذ المدخل القادم من طريق السويس. وأوضح الغيطى أنه يتم تنفيذ مدخل حضاري يليق بمدينة القاهرة الجديدة وسكانها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الحركة المرورية وتحسين المظهر العمراني للمدينة.

واختُتم الاجتماع بتأكيد استمرار التعاون بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وجمعية المطورين العقاريين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وتحقيق المصلحة العامة.

كما تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة الصرف الصحي رقم (12) بمنطقة الأندلس في التجمع الثالث، وذلك بحضور مسئولى الجهاز والمشروع.



وتجول رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومرافقوه بمكونات المحطة، موضحًا أن المحطة تُعد من المحطات الحيوية التي ستخدم حي الأندلس وامتداداته بالكامل، وتشمل خطي الطرد الملحقين بها بقطري 900مم و1000مم، بهدف خدمة منطقة الأندلس وجنوب المستثمرين واستيعاب تصرفات محطات الرفع أرقام 11 و9 و7، وتضم عددًا من المنشآت من بينها: مبنى عنبر الطلمبات، مبنى المولد، مبنى المحول، مبنى الأمن، المصافي، والمبنى الإداري + التوسعة (1،2،3) الذي يشمل المخزن، الورشة، المسجد، والمكاتب الإدارية.



وتعتمد المحطة على 6 طلمبات رأسية من ماركة KSB، بتصرف تصميمي يبلغ 89 ألف متر مكعب يوميًا، وبقدرة محرك 351 كيلووات، وضغط 43 مترًا، وتصرف 445 لترًا/ثانية لكل طلمبة، كما تم تزويدها بمولد كهربائي بقدرة 1750 KVA لضمان التشغيل المستمر.



وفي سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه عددًا من مشروعات التطوير الجارية، شملت أعمال رفع كفاءة شارع التسعين الشمالي، وتطوير الطريق الحدائقي بالتجمع الثالث، وصيانة أعمال تنسيق الموقع بمشروع دار مصر – 70 عمارة، حيث شدد على سرعة الإنجاز، واستمرار أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار "الغيطي" إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة جهاز المدينة لتحديث مرافق الأحياء المختلفة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للسكان، مؤكدًا المتابعة اليومية لجميع مواقع العمل لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالتوقيتات المحددة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاهزية نحو 138 قطعة أرض لتوصيل الكهرباء بمنطقة امتداد النرجس، المرحلة الخامسة بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد الوزير الاهتمام بالمتابعة المستمرة لموقف تسليم وحدات وأراضي المصريين في الخارج التي تطرحها الوزارة، مشيرا إلى استمرار الوزارة في توفير المنتجات العقارية المختلفة لأبنائنا في الخارج، بما يسهم في تحقيق رغبتهم في التملك، وربطهم بوطنهم.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن توصيل الكهرباء لأراضي امتداد النرجس، يأتي في إطار خطة الجهاز لاستكمال أعمال المرافق وتوفير الخدمات الحيوية بالمناطق السكنية الجديدة، والتي من بينها استمرار تنفيذ خطة توصيل الكهرباء الدائمة بمنطقة امتداد النرجس (بيت الوطن)، ضمن مراحل متتابعة تستهدف تغطية جميع قطع الأراضي بالشبكة الكهربائية.

ودعا رئيس جهاز القاهرة الجديدة، ملاك القطع المدرجة ضمن هذه المرحلة إلى سرعة التقدم لإجراء مطابقة المبنى واستكمال إجراءات توصيل التيار الكهربائي الدائم، طبقًا للجدول المنشور على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع"فيس بوك".

من جانبه، أشار المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، إلى أن هذا الإعلان يأتي استكمالًا لما تم تنفيذه خلال المراحل الأربع السابقة، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا في توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من الأراضي التي أصبحت جاهزة للسكن.

وقد تم نشر تفاصيل المراحل السابقة وأرقام القطع المدرجة عبر الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع “فيسبوك”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.