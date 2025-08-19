تفاصيل مران الأهلي اليوم، عودة إمام وتأهيل مروان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٢٥ أغسطس الجاري بالمحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وقام لاعبو الأهلي بتنفيذ جزء بدني تحت إشراف الجهاز الفني قبل تطبيق الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وشارك إمام عاشور لاعب الفريق في أجزاء من المران بدون التحامات قوية للرؤية الطبية ويتم تقييم حالته بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن مروان عطية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية ورفع رصيده إلى ٤ نقاط في بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.